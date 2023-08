vrijdag 25 augustus 2023 om 17:04

Gregor Mühlberger blijft peloton voor en pakt verrassende zege in Deutschland Tour

De heuvelachtige tweede etappe van de Deutschland Tour is gewonnen door Gregor Mühlberger. Op de verraderlijke slotklim richting Winterberg was hij zijn late medevluchter Florian Stork de baas en bleef hij het peloton voor. Ilan Van Wilder behoudt de leiderstrui.

Het peloton verplaatste zich vandaag in de Deutschland Tour naar Kassel om in iets meer dan 200 kilometer naar wintersportdorp Winterberg te rijden. In tegenstelling tot vorig jaar had de koninginnenrit geen lange klim, maar een korte heuvel naar de meet. Deze slotklim naar Winterberg (1,7 km aan 7%) was de scherprechter van de dag. In de kilometers daarvoor werd ook al geleidelijk aan geklommen.

Duo trekt eropuit

In de tweede rit van de Deutschland Tour duurde het niet lang voordat de kopgroep van de dag werd gevormd. Oscar Riesebeek (Alpecin-Deceuninck) koos het ruime sop en kreeg Julian Borresch (Saris Rouvy Sauerland Team) mee in zijn wiel. Ook Jannis Peter van P&S Benotti probeerde zijn wagonnetje aan te haken, maar voor hem bleef het bij een chasse patate.

De twee leiders bouwden gedurende de etappe hun voorsprong gestaag uit tot ruim acht minuten, terwijl Peter werd ingerekend door het peloton. Met nog 70 kilometer te gaan besloten de weergoden zich ook te mengen in de koers. Het kwam met bakken uit de lucht in Duitsland. Voor Riesebeek was dit het teken om te versnellen. De Nederlander ging solo verder.

Regenachtig avontuur ten einde

De koerssituatie bleef in de aanloop naar de heuvelige finale ongewijzigd. In de stromende regen kwam het peloton dichter en dichter op Riesebeek. Aan de voet van de voorlaatste klim, de Altastenberg, hield de Nederlander ruim twee minuten over, maar die verdwenen op de flanken van de klim als sneeuw voor de zon. Ruim twintig kilometer voor de aankomst in Winterberg rekende het peloton Riesebeek in en kon de finale beginnen.

Op de top van de Altastenberg was het leider Ilan Van Wilder die de bonificatieseconden wist te bemachtigen. Daarna waren het Florian Stork (Team dsm-firmenich) en Gregor Mühlberger (Movistar) die het bal openden in de afdaling richting de slotklim. Zij sloegen een gat van 25 seconden, terwijl in het peloton vooral naar elkaar werd gekeken.

Verrassende zege voor Mühlberger

In de laatste kilometers kwam het razende peloton dan toch dichterbij de twee leiders. Aan de voet van de klim hield het tweetal vijftien tellen over, maar voor de Oostenrijker ging het niet hard genoeg. Op de slotklim perste Mühlberger er nog een laatste krachtsinspanning uit en liet Stork achter zich.

In de laatste kilometer keek de renner van Movistar meerdere malen achterom, maar zag tot zijn verbazing het peloton nog altijd op geruime afstand. In zijn nationale kampioenstrui kwam de Oostenrijker solo over de meet. In het sprintende peloton wist ploegmaat Alex Aranburu voor een een-tweetje te zorgen. Ilan Van Wilder eindigde als vijfde en behoudt zo zijn leiderstrui.