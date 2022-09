Greg Van Avermaet ziet Benoît Cosnefroy winnen in Québec: “Zelf meer van sprint verwacht”

Video

Greg Van Avermaet kon vieren op vrijdag, ploegmaat Benoît Cosnefroy kon namelijk de GP Québec winnen. De Belg van AG2R Citroën reed zelf een aandachtige koers en werd uiteindelijk dertiende. “We hebben veel vertrouwen in de ploeg. De GP Montreal zal zwaarder zijn zondag, maar ik kon hem al twee keer winnen.”

Voor de camera van WielerFlits had Van Avermaet lovende woorden voor zijn Franse ploegmaat. “Als je zo kan wegrijden van het sterke peloton, dan ben je gewoon de sterkste. Benoît (Cosnefroy, red.) koos het juiste moment en sloeg meteen een groot gat, uiteindelijk won hij zelfs nog vrij gemakkelijk.”

Zelf werd Van Avermaet dertiende in de einduitslag. “Ik was niet slecht, maar had iets meer verwacht van mijn eigen sprint. Ik ben hier natuurlijk iets meer verwend”, verwees de Belg naar zijn ereplaatsen in de Canadese eendagskoers. Zondag verdedigt Van Avermaet zijn titel in de GP Montreal, die hij won in 2019. “We hebben veel vertrouwen in de ploeg. De koers zal zwaarder zijn zondag, maar ik kon hem al twee keer winnen. Daarnaast ligt de GP Montreal Benoît nog wel beter. Het ziet er goed uit.”