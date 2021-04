Greg Van Avermaet wil niet wachten tot Roche-aux-Faucons: “Dan verliezen we”

Luik-Bastenaken-Luik stond aanvankelijk helemaal niet op de planning van Greg Van Avermaet. Maar na de afgelasting van Parijs-Roubaix staat de Olympisch kampioen toch wel aan de start in Luik. “Het is een lang voorjaar, maar mijn niveau is nog goed”, vertelt hij op de persconferentie.

Daarom hoopt Van Avermaet nog een mooi resultaat te behalen. “Ik ben niet per se de kopman en ook zeker niet de favoriet, maar ik hoop toch een goede wedstrijd te rijden. Ik houd van deze wedstrijd en deze streek. Het blijft toch een monument.”

Wie is dan wel uit de uitgesproken kopman? “We hebben hier niet echt een grote leider, maar Cosnefroy en Paret-Peintre zijn goed. Ook van O’Connor verwacht ik wel iets. Gallopin en ik zijn de ervaren renners. Wie van ons dan een uitslag rijdt, maakt mij niet uit.

“Als we willen winnen, hebben we een open race nodig”, eindigt hij. “Als we wachten to de Roche-aux-Faucons, hebben we verloren. Daar zal Roglič aanvallen. Slechts twee of drie renners gaan hem dan kunnen volgen: Valverde, Alaphilippe of Schachmann. En dan is de wedstrijd voorbij. Onze enige optie is dus om de koers te openen en als een van onze renners met 30 seconden aan de voet van de Roche-aux-Faucons aankomt, is het mogelijk.”