Greg Van Avermaet verkent Ronde van Vlaanderen

Greg Van Avermaet heeft woensdag het parcours van de Ronde van Vlaanderen verkend, al is het nog niet bekend of de kopman van CCC daadwerkelijk start. Die beslissing maakt Van Avermaet vrijdag pas.

In Luik-Bastenaken-Luik liep Van Avermaet bij een valpartij drie gebroken ribben en een breukje in de nekwervel op. Zijn najaar leek voorbij, maar de olympisch kampioen houdt de deur nog op een kier voor de Vlaamse Hoogmis van zondag.

‘Als ik start, wil ik een rol van betekenis spelen’

“De pijn valt mee, maar ik moet honderd procent zijn om te starten”, vertelde Van Avermaet ons dinsdag in een online interview. “Ik wil mijn lichaam zoveel mogelijk tijd geven vooraleer ik definitief beslis. Maar de kans dat ik start is kleiner dan dat ik niet start.”

Als de CCC-kopman start, dan denkt hij een rol te kunnen spelen. “Er is een verschil tussen fietsen en koersen. Als ik van Antwerpen naar Oudenaarde wil rijden, kan ik dat elke dag. Nee, als ik start, wil ik een rol van betekenis spelen. En daarvoor moet je honderd procent zijn”, zegt hij.

Went out for a little recon today 😍

(📸 Freddy Finn) pic.twitter.com/tc1EQa5Zo4

— Greg Van Avermaet (@GregVanAvermaet) October 14, 2020