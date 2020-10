Vrees voor gebroken schouder bij Greg Van Avermaet na val in Luik-Bastenaken-Luik zondag 4 oktober 2020 om 15:05

Greg Van Avermaet heeft de finish van Luik-Bastenaken-Luik niet gehaald. De kopman van CCC bleef na een valpartij lang op de grond zitten en moest opgeven. Wat de schade is, is niet bekend.

De valpartij gebeurde op ongeveer honderd kilometer van de finish in Luik. Ook Jay McCarthy van BORA-hansgrohe en Adam Yates (Mitchelton-Scott) waren betrokken bij de val. De Australiër en de Brit moesten ook opgeven als gevolg van de val, die veroorzaakt werd door een botsing met een onbewaakt verkeersbord dat midden op de weg stond.

Van Avermaet hoopt deze maand nog te scoren in de kasseiklassiekers. Of deze crash roet in het eten gooit van zijn najaar, is nog niet bekend.

Niet lang na de valpartij van Van Avermaet en co. was er nog een valpartij. Damiano Caruso en Michael Valgren moesten daardoor opgeven. (4 oktober, 14.36 uur)

Update 15.05 uur – Vrees voor schouderbreuk

Van Avermaet is inmiddels naar het ziekenhuis afgevoerd voor nader onderzoek naar de schade. Volgens Sporza wordt er gevreesd voor een gebroken schouder bij de klassiekerspecialist. Dat zou een streep zetten door zijn ambities in de Brabantse Pijl, Gent-Wevelgem, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. (4 oktober, 15.05 uur)