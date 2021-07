Van Avermaet pakt Prijs voor de strijdlust: “Niet slecht om het een keer te proberen”

Greg Van Avermaet was vandaag bijzonder bedrijvig in de Tour de France. De Belg van AG2R Citroën deed er alles aan om in de vlucht van de dag te geraken. Van Avermaet reed uiteindelijk lange tijd voorop met Roger Kluge en wist de Prijs van de strijdlust in de wacht te slepen.

Van Avermaet maakte eerst deel uit van een kopgroep van acht sterke renners. “In het begin reden we met een mooie groep weg. Het is een beetje spijtig dat het niet beter draaide, want dan hadden we ver kunnen komen. Het draaide gewoon niet goed in de groep. Er waren gewoon een paar mannen die constant hun beurt niet deden. Spijtig genoeg konden we niet met drie of vier sterke renners naar de meet rijden.”

De ervaren klassiekerspecialist reed uiteindelijk de hele dag met Roger Kluge in de aanval en werd na afloop nog het podium opgeroepen als winnaar van de strijdlust. “Dit ga ik natuurlijk wel voelen voor de etappe van morgen. Het zal een vrij moeilijke etappe worden om te lezen. De laatste jaren had INEOS de gele trui in handen, nu koerst Mathieu in het geel en die zal de trui niet zomaar willen afgeven.”

Van Avermaet verwacht morgen een hels gevecht om in de vlucht van de dag te komen. “Het halve peloton zit te wachten op de rit van morgen, zeker gezien de vlakke start. Het is niet makkelijk om dan in de juiste ontsnapping te geraken.”