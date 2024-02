Greg van Avermaet over Wout van Aert: “Staat voor mij nog op gelijke hoogte met Mathieu v an der Poel”

Als het aan Greg van Avermaet ligt is Wout van Aert dé topfavoriet voor Omloop Het Nieuwsblad. De Belg van Visma | Lease a Bike staat volgens de voormalig Olympisch kampioen nog altijd op gelijke hoogte met evenknie Mathieu van der Poel. De Nederlander won vorig jaar twee monumenten en het WK. Dit weekend is hij er overigens niet bij.

In gesprek met Het Nieuwsblad komt de voorspelling van Van Avermaet voor de Vlaamse openingsklassieker aan bod. Veel mensen verwachten de kopman van Visma | Lease a Bike pas later in het voorjaar, maar de voormalig wielrenner denkt dat hij er nu al staat. Desondanks is Van Avermaet het ermee eens dat Van Aert dit jaar ook veel kans maakt in Parijs-Roubaix en de Ronde van Vlaanderen.

“Roubaix of De Ronde is voor mij nog altijd 50-50”, zegt hij. “De resultaten van Van Aert zijn tot dusver in beide wedstrijden even goed”, zegt hij. Hoewel velen twijfelen aan de explosiviteit van de kopman van de Nederlandse formatie is de man uit Lokeren stellig. “Waarom zou Van Aert niet meer de explosiviteit hebben die nodig is om De Ronde te winnen? Ik schat Van der Poel ook niet noodzakelijker hoger in dan Van Aert.”

De Nederlandse rivaal van Van Aert heeft volgens Van Avermaet wel de winning mood te pakken. “Terwijl Van Aert meer in een flow van net-niet zit. Het WK veldrijden vorig jaar is op dat vlak een kantelpunt geweest. Van der Poel heeft sindsdien een groter killersinstinct getoond”, aldus de man die vorig jaar zijn laatste jaar als prof kende.

Volgens de inmiddels gepensioneerde renner moet het eens volop mee zitten voor zijn landgenoot tijdens de twee grootste monumenten. “Hij heeft nog nooit dat geluk gehad”, geeft hij aan. Misschien helpt het dat Van Aert de Italiaanse koersen laat vallen dit jaar. Volgens Van Avermaet gebeurt het steeds vaker dat toppers een selectief programma rijden. “Ik was een van die laatste zotten die nog alles reed”, lacht hij.