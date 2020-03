Greg Van Avermaet over schrappen koersen: “De juiste beslissing” vrijdag 6 maart 2020 om 12:21

Greg Van Avermaet vertrekt komende zondag met enkele ploeggenoten naar Spanje voor een trainingsstage, nu zijn ploeg CCC heeft besloten om niet deel te nemen aan Parijs-Nice en Tirreno-Adriatico. “Het is ontzettend jammer dat ik nu niet kan koersen, maar het is geloof ik wel de juiste beslissing”, aldus Van Avermaet.

Gisteren werd bekend dat CCC zal passen voor Parijs-Nice en Tirreno-Adriatico uit angst voor besmettingen, met alle gevolgen van dien. Dit betekent dat Van Avermaet zich op een alternatieve wijze moet klaarstomen voor kasseiklassiekers als de E3 BinckBank Classic, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

“Het was geen makkelijke beslissing, maar we willen zo min mogelijk risico nemen met betrekking tot besmetting. De situatie is nu snel aan het veranderen en we zullen alles nauwlettend in de gaten houden”, zo vertelt teammanager Jim Ochowicz. Van Avermaet kan zich vinden in de rigoureuze beslissing om enkele koersen te schrappen.

Alternatief programma

“Ik respecteer de beslissing van de ploeg en begrijp dat onze gezondheid voorop staat. Dit is toch wel de juiste beslissing als je het grotere plaatje bekijkt. Ik hoop dat we hierdoor wel de resterende wedstrijden kunnen betwisten”, aldus de klassiekerspecialist, die nu kiest voor een trainingskamp met meerdere ploeggenoten.

Van Avermaet trekt na ruim een week stage weer naar België voor Nokere Koerse (18 maart) en de Bredene Koksijde Classic (20 maart). Tussen deze twee Belgische eendagskoersen volgt nog een uitstapje naar Frankrijk voor de Grand Prix de Denain. De ervaren renner hoopt hier koershardheid op te doen met het oog op zijn grotere doelen.

“Ik verkeerde in zeer goede vorm na een eerste trainingsblok, waardoor ik vertrouwen heb in mijn nieuwe aanpak richting de klassiekers. Ik kan nu fit en gezond naar mijn volgende doelen toewerken”, zo eindigt het persbericht van zijn werkgever CCC.

Programma Greg Van Avermaet

Trainingsstage (8-17 maart)

Nokere Koerse (18 maart)

Grand Prix de Denain (19 maart)

Bredene Koksijde Classic (20 maart)