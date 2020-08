Greg Van Avermaet over crashes: “Waarom geen gele en rode kaarten?” vrijdag 7 augustus 2020 om 13:09

Greg Van Avermaet sprak deze voormiddag in Italië met de pers. Over Milaan-San Remo, maar ook over zijn eigen toekomst en hij kreeg uiteraard vragen over de crash in Polen. “Misschien moeten we naar een systeem zoals in het voetbal”, suggereerde hij.

Zo fris als dit jaar stond je nog nooit aan de start van Milaan-San Remo, Greg.

“Het is eens iets anders, ja. Een andere situatie, een ander tijdstip. De voorbereiding is ook iets anders gelopen, maar de laatste twee wedstrijden zijn goed geweest dus ik trek wel met vertrouwen naar Milaan-San Remo. Ik kijk er naar uit.”

Dat sprintje maandag, was dat het laatste wat je nog nodig had?

“Ik was vrij goed hersteld van de Strade Bianche, wat toch een heel zware koers was. Een echte grote schok op het lichaam. Ik heb dan voor Gran Trittico Lombardo gekozen omdat die koers mij wat beter ligt dan Milaan-Turijn. En woensdag Milaan-San Remo verkend om het parcours nog een keer te zien; de afdalingen van de Cipressa en Poggio. Het is niet dat ik ze niet ken, maar het is gewoon leuk om dat een keer op te frissen.”

Het wordt morgen minder heet dan in de Strade. Zie je dat als een voordeel?

“Dat denk ik wel. De Strade Bianche was echt heel extreem. Vooral door de samenloop van omstandigheden. Een heel trage wedstrijd op grind, waardoor je ook niet veel wind maakt. De gevoelstemperatuur ligt dan nog hoger. Milaan-San Remo is eerder een vrij snelle koers. En het is altijd een beetje afwachten hoe je lichaam reageert op de eerste echte inspanning. Die eerste schok is achter de rug, dus ik denk dat het lichaam zich makkelijker gaat aanpassen, maar het blijft een lange koers.”

Zie jij deze editie als een unieke kans, gezien de omstandigheden?

“Hier staan altijd heel goede renners aan de start en het is een parcours dat mij misschien niet honderd procent ligt, maar ik wil het altijd de kans grijpen als die zich voordoet. Ik ben er al een paar keer dichtbij geweest, maar het is zeker geen gemakkelijke koers om te winnen. En het is ook niet zo dat altijd de sterkste die op de Via Roma wint.”

Is het een optie om voor de aanval te kiezen op de Poggio? Je kwam er ooit al als eerste boven.

“Toen ik er als eerste boven kwam was het anders. Ik was toen niet de grote favoriet, dan geven ze je net iets meer vrijheid tussen Poggio en Cipressa. Daar heb ik toen ook gebruik van gemaakt. Ik denk dat het nu heel moeilijk wordt om daar vrijheid te krijgen. Het zal vooral kwestie zijn om op de Poggio zelf het verschil te maken. Als je daar met een klein groepje weg kan rijden, kan alles gebeuren.”

Welke impact heeft het nieuwe parcours op de wedstrijd?

“Ik denk niet dat het nu gemakkelijker wordt. Veel verschil in zwaartegraad zie ik niet. Vooral de afdaling richting Imperia wordt vrij belangrijk. Het is daar altijd zaak om goed vooraan te zitten en niet in slaap te vallen. Daar kan je de koers verliezen.”

Wout van Aert wordt naar voor geschoven als topfavoriet…

“Sowieso. Zeker na zaterdag kan je hem niet afschrijven. En woensdag reed hij ook een heel sterke sprint. Ik denk dat hij in een superconditie verkeert en hij krijgt zaterdag een wedstrijd die hem ligt. Ja, ook voor mij is Van Aert de grote favoriet.”

Wat is jouw visie op de crash in Polen?

“Zo’n beweging hoort niet thuis in het peloton. Er zijn de laatste jaren al een paar dergelijke incidenten geweest. Ik denk dat het goed is om met een systeem als in het voetbal te gaan werken: met gele en rode kaarten: een waarschuwing bij een eerste keer, zonder schorsing. Maar als je dan een tweede keer een beweging maakt die niet hoort, zou ik voor een rode kaart kiezen waar dan wel een schorsing aan vast hangt. Een jury kan dan bepalen hoe lang die schorsing moet duren.”

“In het voetbal is dat hetzelfde. Bij een rode kaart kan je één wedstrijd geschorst zijn, maar het kunnen er ook vijf zijn. Ik denk dat we daar naar toe moeten werken om het wielrennen veiliger te maken. Ik ben de grootste voorstander om de lijn te houden en een veilige sprint te rijden.”

Tot slot. Hoe zit het met je toekomst?

“Er is nog geen nieuws. Maar ik heb wel groen licht gegeven aan mijn manager om naar andere ploegen uit te kijken. Het is geen geheim dat er momenteel geen opties zijn bij CCC. Andere mogelijkheden worden nu in detail uitgewerkt Ik hoop binnen nu en een paar weken uitsluitsel te kunnen geven.”