Greg Van Avermaet op tijd hersteld voor E3 Saxo Classic

AG2R Citroën heeft zijn zevenkoppige selectie bekendgemaakt voor de E3 Saxo Classic van aankomende vrijdag. De Franse formatie rekent met name op Oliver Naesen, Benoît Cosnefroy en Greg Van Avermaet. Die laatste moest wegens ziekte nog passen voor Milaan-San Remo, maar is nu weer klaar om te koersen.

De inmiddels 37-jarige Van Avermaet stond al vier keer op het podium van de E3 Saxo Classic. In 2008, inmiddels vijftien jaar geleden, werd hij derde achter de Noorse winnaar Kurt-Asle Arvesen en de Duitser David Kopp. Negen jaar later mocht hij weer plaatsnemen op het podium, en dit keer als winnaar.

Van Avermaet wist in de editie van 2017 af te rekenen met zijn landgenoten Philippe Gilbert en Oliver Naesen, in wat zijn wondervoorjaar zou blijken. De Belg won dat jaar namelijk ook Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem én Parijs-Roubaix. Verder eindigde hij in 2018 en 2019 als derde in de E3 Saxo Classic.

De klassiekerspecialist zal met de nodige twijfels afreizen naar Harelbeke. “Dat ik ziek werd na Milaan-San Remo is erg frustrerend. Ik kende een goede voorbereiding, maar weet nu niet exact waar ik sta. Ik kon maandag weer de training hervatten”, laat hij weten via zijn Franse werkgever.

AG2R Citroën rekent vrijdag ook op Oliver Naesen (3e in 2017) en Benoît Cosnefroy. Voor de Franse puncheur is het pas de tweede keer dat hij aan de start zal verschijnen van een grote Vlaamse kasseiklassieker. Stan Dewulf, Lawrence Naesen, Damien Touzé en Valentin Retailleau vervolledigen de selectie.

