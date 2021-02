Greg Van Avermaet: “Oliespoor verhinderde dat we nog voor de zege konden rijden”

Greg Van Avermaet kwam in de derde etappe van de Ster van Bessèges als vierde over de streep. De olympische kampioen had naderhand een voldaan gevoel, al baalde hij wel van het oliespoor in de laatste afdaling naar de finish.

“Ik ben blij met de wedstrijd. De ploeg heeft in het begin goed gereden, wat moeilijk was omdat het lang duurde vooraleer de ontsnapping tot stand kwam”, blikte Van Avermaet na afloop terug. Toen de beslissende vlucht in aanloop naar de derde klim samenkwam, was de Belgische renner de enige pion van AG2R Citroën vooraan. Met de zeventien man sterke kopgroep pakte hij een gaatje van twee minuten op het peloton.

Op de laatste klim naar Bessèges, op zeventien kilometer van de streep, ontplofte de kopgroep en in de afdaling reed Tim Wellens, de uiteindelijke ritwinnaar, weg. “De finale verliep niet zoals gepland. In de afdaling naar Bessèges lag namelijk wat olie, waardoor Kwiatkowski onderuit ging. Met het gaatje tussen Tim en ons verhinderde dat dat we nog voor de overwinning konden rijden. Uiteindelijk was blij met de benen.”

“Tevens ben ik blij dat ik voor het eerst dit seizoen een grote inspanning kon leveren. Dat was wel nodig om beter te worden. We gaan zien wat de komende dagen brengen”, aldus Van Avermaet.