Greg Van Avermaet looft Team Sunweb: “Straf dat ze het zo spelen” zaterdag 12 september 2020 om 18:31

Greg Van Avermaet probeerde het zaterdag, maar kwam uiteindelijk tekort om echt mee te doen om de etappezege in Lyon. Na afloop had de Olympisch kampioen van Rio de Janeiro lovende woorden over voor Team Sunweb. “Het is redelijk straf dat ze het zo spelen. Ze hebben de sterkte van de breedte in de ploeg. Chapeau!

De ploeg van Van Avermaet toonde zich zaterdag gretig, maar had geen antwoord op de aanval van Soren Kragh Andersen. “Bij ons is het wat krapper om de tactiek van Team Sunweb uit te voeren”, aldus de CCC-renner bij de NOS. “We hebben geprobeerd om de sprinters weg te houden.”

Uiteindelijk kan de Vlaming niet teleurgesteld zijn. “Als je niet beter kunt, dan kun je ook niet teleurgesteld zijn. Ik zat waar ik moest zitten. Ik probeer op de laatste beklimming mee te zitten met de goede, daar ben ik wel tevreden mee. Het was echt een hels tempo, dat mag niet worden onderschat. Toen Kragh Andersen ging, zat iedereen à bloc.”