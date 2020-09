Greg Van Avermaet: “Ik hoopte nog op een hergroepering” donderdag 10 september 2020 om 19:11

Greg Van Avermaet kwam in Sarran niet verder dan een veertiende plaats. “Het was een lastige koers op een heel mooi parcours, maar de aanvallers reden altijd op het verkeerde moment weg”, zo vertelt Van Avermaet in gesprek met Sporza.

De Olympisch kampioen van Rio de Janeiro hoopte in de finale nog op een samensmelting. “En dat er sneller werd gereden op de klim van tweede categorie, om zo met de betere mannen over de top te gaan en naar de meet te rijden. Dat was het plan. De beste man in de koers heeft echter gewonnen. Daar is weinig aan te doen.”

“We hebben nog geprobeerd om te rijden met Alessandro De Marchi, maar ik wist dat het heel erg moeilijk ging worden toen Hirschi twee minuten voorsprong had. Het was misschien nog wel mogelijk om de tweede groep bij te halen, maar er zat jammer genoeg te weinig vaart in onze groep. Dat is wel een beetje spijtig.”

“We moesten als ploeg ook controleren nadat er een groep wegreed. Daar had ik weinig tot geen schrik voor. De aankomst was wel op mijn lijf geschreven. Ik heb nog altijd een goed gevoel en misschien zijn er nog kansen in enkele overgangsetappes. We blijven het proberen, maar het zal niet makkelijk worden.”