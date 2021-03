Greg Van Avermaet: “Het is nu zaak om zelf de beslissing te forceren”

Greg Van Avermaet was afgelopen vrijdag een van de hoofdrolspelers in de E3 Saxo Bank Classic, samen met zijn ploegmaat Oliver Naesen. Van Avermaet hoopt vandaag ook weer mee te doen in de finale van Gent-Wevelgem. “Het is nu zaak om zelf eens de beslissing te forceren.”

Van Avermaet wist vier jaar geleden, in zijn wonderjaar, al eens Gent-Wevelgem te winnen. “Dat had ik toen nooit verwacht, maar dat jaar lukte het. Het is een mooie wedstrijd, maar ook een erg moeilijke koers om te winnen. Ik verwacht dat we dit keer eenzelfde scenario kunnen krijgen als in 2017”, zo laat de renner van AG2R Citroën weten aan Sporza.

De ervaren Van Avermaet liet afgelopen vrijdag nog zijn goede benen spreken in de E3 Classic. “De E3 was zeker niet slecht. Ik was toen in staat om de betere renners te volgen. Dat geeft een goed gevoel, al kan het nog altijd wat beter. Hopelijk zijn we vandaag opnieuw van de partij”, aldus Van Avermaet, die zich opmaakt voor een lastige en selectieve koers.

“Het zal een lastige dag worden met de wind. Het kan zeker een mooie koers worden. In het begin zal het een beetje aftasten zijn. De eerste vijftig kilometer zijn redelijk beschut, maar daarna zal het moeilijker worden. Het is belangrijk om van bij de start attent en vooraan te koersen.”