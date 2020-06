Gewilde Greg Van Avermaet hoopt op nieuwe sponsor: “Maar sta open voor transfer” maandag 8 juni 2020 om 16:29

Nu het officieel is dat wielerploeg CCC de hoofdsponsor kwijtraakt, hebben meerdere teams zich al gemeld bij kopman Greg Van Avermaet. De Belgische kopman is erg gewild, laat hij weten op een online persmoment. “Ik hoop dat Ochowicz een nieuwe sponsor vindt, maar ik sta ook open voor een transfer”, zegt Van Avermaet.

“Er zijn veel teams die interesse tonen. Mijn prestaties zijn er nog altijd en ik was vorig seizoen de beste eendagsrenner in de UCI-ranking. Dat stelt me gerust voor volgend jaar”, aldus Van Avermaet, die sinds 2011 in dienst rijdt van ploegbaas Jim Ochowicz. Dat begon bij BMC, de ploeg die in 2019 overging in CCC.

“Ik zal zeker voor een mooie ploeg rijden. Er zijn veel teams geïnteresseerd”, lacht hij als hem gevraagd wordt naar interesse van Belgische ploegen. “Het moet ook geplaatst worden in het budget. Dat is niet zo simpel. Het is ook nog vrij vroeg, maar we zullen zien. Het is dan wel plan-B, voor als er in korte tijd geen sponsors gevonden worden.”

‘Ik houd me beschikbaar voor een bepaalde tijd’

Van Avermaet staat dus open voor een transfer, maar wil niet te snel conclusies trekken. Hij geeft Ochowicz het voordeel van de twijfel. “Het is geen normaal jaar. De transferperiode is uit balans, omdat het seizoen later herstart. Het is moeilijk om zekerheid te geven over de toekomst. Er worden wel wat contracten getekend, maar alles moet nog op gang komen. Ik moet het juiste moment afwachten.”

“Ik zal het team niet meteen verlaten”, zegt Van Avermaet. “Ik houd me beschikbaar voor een bepaalde tijd. Er kan nog een nieuwe sponsor komen, en daar hoop ik ook op. Ik rijd al tien jaar voor deze ploeg en het zou jammer zijn om dit verloren te laten gaan. Laat ons hopen dat er sponsors zijn die geïnteresseerd zijn.”

Herstart seizoen

Het tweede deel van het seizoen begint voor Van Avermaet op 1 augustus in Strade Bianche. Afgelopen weekend werd duidelijk dat in juli al in België gekoerst kan worden in pelotons, maar de kopman van CCC zal die overslaan. Hij prefereert een hoogtestage die maand. “Vooral de grote wedstrijden gaan voor mij belangrijk zijn”, aldus Van Avermaet, die na Strade Bianche hoogstwaarschijnlijk de Ronde van Polen zal rijden.