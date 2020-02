Greg Van Avermaet gevangen in ploegtactiek: “Dat is koers”

Olympisch kampioen Greg Van Avermaet finishte als 13de in de Omloop Het Nieuwsblad. Hij eindigde in de eerste groep achter de vier overblijvers van de kopgroep die de finale kleurde. “Ik was in orde, maar met Matteo Trentin mee voorin zat ik gevangen in de ploegtactiek. Dat is koers.”

Van Avermaet gaf in de eerste koershelft een goede indruk. Tijdens de waaiervorming was hij steeds voorin te vinden en op 75 kilometer van de finish dropte hij zelf een bommetje. Maar toen een paar kilometer later Frison, Declercq en Teunissen op kousenvoeten wegreden, was het de beurt aan zijn ploegmaat Matteo Trentin om mee te schuiven. Toen ook Stuyven, Lampaert en Kragh Andersen aansloten, was de beslissende ontsnapping een feit.

Zo zat de Olympische kampioen gevangen in het eerste achtervolgende peloton. “Dat noemen ze ploegtactiek”, berustte hij in de situatie. “Dat is nu eenmaal koers. Ergens was die situatie ook voor mij niet slecht, want op die manier kon ik me sparen voor in het geval alles opnieuw samenliep. Maar dat is niet meer gebeurd.”

In de aanloop naar de Muur kwam het peloton – onder anderen na een prik van Van Aert en Benoot – nog even terug tot op 1’10”, maar Van Avermaet geloofde er toen al niet echt meer in. “Een minuut op zo’n parcours is nog veel. Ik wist al langer dat het bijzonder moeilijk zou worden. Achteraan waren er ook niet veel jongens nog bekwaam om nog iets recht te zetten. Dan besef je dat de vogels gaan vliegen zijn.”