Greg Van Avermaet bereidt Strade Bianche voor op hoogte in Livigno donderdag 25 juni 2020 om 08:35

Greg Van Avermaet gaat in de tweede helft van juli op hoogtestage naar Livigno. Met dat trainingskamp wil de kopman van CCC zich optimaal voorbereiden op de herstart van het seizoen in Strade Bianche op 1 augustus.

Van Avermaet is van 14-30 juli met enkele ploeggenoten te vinden in het Italiaanse skigebied Livigno, dat op ongeveer 1.800 meter hoogte ligt. “Het is een bewuste keuze om zo kort op het seizoen nog op hoogte te trekken”, vertelt Van Avermaet tegen Het Nieuwsblad. “Het is de bedoeling om vanuit Livigno met de auto naar Siena te rijden, zo spaar ik een vliegreis uit en blijf ik voor de coronamaatregelen ook voor langere tijd in Italië.”

Voor Van Avermaet is de focus op de herstart een goede afleiding voor de sponsorproblemen van CCC. Ploegmanager Jim Ochowicz zoekt een nieuwe geldschieter voor de WorldTour-ploeg. Ochowicz weet dat Van Avermaet op veel interesse kan rekenen.