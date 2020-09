Greg Van Avermaet vierde: “Ik vroeg me af waarom Trentin het zelf probeerde” vrijdag 18 september 2020 om 18:18

Greg Van Avermaet moest vrijdag genoegen nemen met weer een nieuwe ereplaats (vierde), nadat hij eerder in deze Tour de France ook al een keer vierde en derde was geworden. “De koers verliep eigenlijk ideaal. Ik was mee met de goede ontsnapping en dan hoop je op meer dan een vierde plaats.”

Søren Kragh Andersen gooide met zijn aanval roet in het eten. De Deen ging er vandoor nadat Matteo Trentin, ploegmaat van Van Avermaet bij CCC, tevergeefs ten aanval was getrokken. “Ik vroeg me af waarom Trentin het zelf probeerde. Na zijn aanval zat iedereen à bloc. Krag Andersen reageerde direct en dan weet je dat het moeilijk is.”

Trentin had zijn aanval niet met Van Avermaet overlegd. “Nee, opzich niet. Hij dacht dat het een goed moment was. Er zat veel op, iedereen was content dat hij daarna nog mee was. Iedereen weet dat hij voor de groene trui aan het rijden is.”

“Ik heb het zelf nog geprobeerd daarna, maar dertig seconden dichtrijden is niet simpel”, aldus GVA voor de camera bij Sporza. “Hij liep alsmaar verder uit en toen wisten we dat het voor de tweede plaats was.”

Of Van Avermaet niet een rit had moeten winnen, met drie dichte ereplaatsen in deze Tour de France? “Moeten is makkelijk gezegd, maar het was een kans en ik ben een aantal keer dichtbij geweest. Het is altijd leuk om nog een keer voor de overwinning te rijden.”