GreenEDGE krijgt nieuwe hoofdsponsor: “Groot, toonaangevend bedrijf”

Wielerploeg Mitchelton-Scott krijgt vanaf 2021 een nieuwe hoofdsponsor. Dat heeft algemeen manager Brent Copeland laten weten in gesprek met BiciPro. “We krijgen een andere naam, van een van de grote toonaangevende bedrijven. Dat kondigen we binnenkort aan”, zegt hij.

“Nu kan ik nog niets zeggen. Voorlopig behouden we de naam GreenEDGE Cycling van de overkoepelende organisatie”, vertelt Copeland. “Voor de rest komen er wat veranderingen, te beginnen met de Bianchi-fietsen. Ik geloof dat het Italiaanse merk van de beste kwaliteit is. Met uitzondering van de Giro-helmen hebben we straks bijna alleen maar Italiaanse sponsoren. Vision, Fizik, Giordana…”

Simon Yates en Michael Matthews

Mitchelton-Scott zag onder meer Adam Yates (INEOS Grenadiers), Jack Haig (Bahrain McLaren) en Edoardo Affini (Jumbo-Visma) vertrekken, maar dat is voor het team geen reden om de plannen om te gooien. “Die blijven hetzelfde, alleen door het vertrek van Adam hebben we niet langer twee kopmannen voor de grote rondes. Simon Yates is er nog wel steeds, terwijl Esteban Chaves daar nog onder staat”, legt hij uit.

“Door het vertrek van Adam Yates kwam er wel wat budget vrij”, zegt Copeland. De Australische WorldTour-formatie haalde vervolgens Michael Matthews weg bij Team Sunweb. “Hij was blij om terug te keren, en is ook overtuigd door ons project. Hij kan de Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik winnen en op het WK ontbrak hij net bij de besten. We moeten Sunweb bedanken dat ze hem vervroegd hebben vrijgelaten.”