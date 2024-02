Gravelstroken Clásica Jaén veranderd in ‘cyclocross’-paden, Van Aert toont begrip voor parcourswijziging

Het parcours van de Clásica Jaén ging op het laatste moment flink op de schop. Dat was niet zonder reden, zo blijkt uit beelden van Mark Donovan Q36.5. Op de gravelstroken lag door de hevige regenval een dikke laag drek.

De Clásica Jaén staat pas sinds 2022 op de kalender, maar maakte al naam als lastige gravelkoers. Dit jaar zal het parcours evenwel wat minder grindpaden bevatten dan tijdens de vorige edities. Om de veiligheid van de renners te waarborgen, verwijderde de organisatie bijna 40 kilometer aan gravelstroken. Mark Donovan en enkele ploeggenoten van Q36.5 gingen op verkenning en filmden hoe slecht de wegen erbij lagen.

Maarten Wynants, ploegleider bij Visma | Lease a Bike, verkende het parcours eerder al. In gesprek met Het Laatste Nieuws zegt hij dat het parcours ‘dicht naar een cyclocross’ zou neigen. “De grindstroken lagen er slecht bij. Soms echt diepe modder”, aldus de Belg, die wel denkt dat zijn kopman Wout van Aert voordeel zou hebben gehad bij die omstandigheden. “Voor de winstkansen van Wout had het niet moeten veranderd worden.”

Wout van Aert: “De veiligheid primeert”

Wynants vindt de parcourswijziging vanwege veiligheidsredenen echter een goede zaak. Hij juicht het toe dat een organisatie ‘pro-actief’ handelt en zelf’een wijziging om extra veiligheid te creëren’ doorvoert.

Van Aert denkt er ook zo over. “Ik vind het jammer, maar ik neem aan dat er goeie redenen zijn voor de parcourswijziging. Maarten sprak vrijdag al over slechte grindstroken en het heeft afgelopen weekend nog veel geregend in die regio. De veiligheid primeert. De weinige grindstroken die er nog overblijven, zullen uitdagend genoeg zijn door de natte weersomstandigheden.”

🇪🇸 #ClásicaJaén

Intense rain has forced the organisation @ClasicaJaen to shorten the course and remove some the the sterrato sectors.

The team went on the recon and it’s a mud fest out there folks 😅

🎥: @markdon99 #gravel #mud #noshortcuts #prayforourscottfoils pic.twitter.com/Z7v7ZHqzdK

— Q36.5 Pro Cycling Team (@Q36_5ProCycling) February 11, 2024