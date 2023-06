Gravelracer Valverde heeft smaak te pakken: Spanjaard opnieuw ongenaakbaar

Alejandro Valverde mag dan wel gestopt zijn als profwielrenner, de inmiddels 43-jarige Spanjaard zit absoluut niet stil. Valverde richt zich tegenwoordig op het gravelracen en met succes. De coureur won afgelopen zondag zijn tweede gravelwedstrijd.

Valverde kwam solo over de finish in La Ranxo, een gravelkoers die deel uitmaakt van de UCI Gravel World Series. De Murciaan bleek een klasse apart en kwam met ruim twee minuten voorsprong als eerste over de finish. Zijn Movistar-ploeggenoot Iván García kwam als tweede over de streep, Kevin Suárez eindigde als derde.

Valverde behoudt zo zijn perfecte score in de UCI Gravel World Series. Eind april won ‘El Imbatido’ in La Indomable namelijk ook al een manche, en dat bij zijn debuut voor de speciale gravelploeg van Movistar.

Met zijn overwinning in La Indomable wist Valverde zich al te kwalificeren voor het WK Gravel, dat in het weekend van 7 en 8 oktober wordt verreden in het Italiaanse Veneto.

🚀 Otro día bonito sobre la gravel, esta vez en Lleida, con varias zonas técnicas pero tramos donde disfrutar de la bici con desnivel y dureza 🤠 Gracias a La Ranxo y a #MovistarTeamGravelSquad por un gran finde de competición. pic.twitter.com/FAzrvgXplM — alejandro valverde (@alejanvalverde) June 4, 2023