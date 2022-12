Gravelkoers Slag om Norg verdwijnt definitief van kalender

De organisatie van de Slag om Norg trekt de stekker definitief uit de wedstrijd voor profs. De afgelopen drie seizoenen ging de gravelkoers om verschillende redenen niet door en nu kiest men er zelf voor om de Slag van Norg niet meer te organiseren. “We hebben een weloverwogen keuze gemaakt”, aldus Elske Dijkstra van organisator Enforce Sport Events.

“We beseffen maar al te goed dat hiermee ook een uniek evenement verloren gaat. Drie jaar op rij niet georganiseerd betekent vele onzekerheden”, aldus Dijkstra. “Als organisatie ligt onze focus vooral bij de breedtesportevenementen en een profkoers als deze is ook sterk afhankelijk van externe financiering.”

Ook de status van de Slag om Norg, die over veel onverharde wegen in Noord-Drenthe ging, was onbekend bij wielerunie UCI. “Sinds 2018 had het evenement van de Internationale Wielerunie de 1.1 status gekregen, het is ook maar de vraag of we die na drie jaar weer opnieuw zouden krijgen”, vertelt Johan Wekema van de organisatie.

De laatste editie van Slag om Norg werd verreden in 2019. Toen kwam Coen Vermeltfoort als eerste over de streep, voor de Brit Thomas Stewart en Ivar Slik. De wedstrijd werd in 2012 voor het eerst georganiseerd.

Breedtesport

Enforce Sport Events zit in 2023 niet helemaal stil als het gaat om wielerevenementen. Wedstrijden en tochten als de Bartje 200, Velodroom Veldslag om Norg, Gravel One Fifty en de Drenthe 200 gaan wel gewoon door, waarmee de Drentse organisatie zich inzet op de breedtesport.