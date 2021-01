Gravelkoers Rutland-Melton International gaat niet door

Wielerflits Kort

De Rutland-Melton International CiCLE Classic, een Britse koers over gravelwegen en kasseien, zal dit jaar niet worden verreden. De organisatie ziet zich genoodzaakt om de koers (25 april) in coronatijd af te gelasten.

Vorig jaar ging de wedstrijd ook al niet door, nadat de Britse wielerbond besloot om alle activiteiten gerelateerd aan wielrennen tot en met 30 juni van de kalender te halen. De voorlopig laatste editie werd georganiseerd in 2019. Colin Joyce won dat jaar voor Gabriel Cullaigh en Rory Townsend.

De eerstvolgende editie van de gravelwedstrijd zal nu plaatsvinden op zondag 23 april 2022. “We zijn tot de conclusie gekomen dat het nog altijd niet mogelijk is om onze wedstrijd veilig te laten verlopen. Een nieuwe afgelasting was onafwendbaar. We zijn enorm teleurgesteld, maar we kijken uit naar volgend jaar”, zo klinkt het in een persbericht.