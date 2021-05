Grand Prix Cerami gaat ook dit jaar niet door

De organisatie van de Grand Prix Cerami heeft besloten om een streep te zetten door de editie van 2021. Ook vorig jaar kon de wedstrijd vanwege de coronacrisis niet doorgaan. De eendagskoers stond dit jaar in de zomer (25 juli) weer op de kalender.

Nochtans komen er in België versoepelingen aan, waardoor het mogelijk is om in de zomer evenementen te organiseren met 2.500 toeschouwers in de open lucht. Alleen: de internationale wielerunie UCI hanteert strenge veiligheidsmaatregelen rond de start- en aankomstplaatsen van wielerkoersen.

“Het klinkt paradoxaal, maar de versoepelingen komen niet overeen met de veiligheidsmaatregelen van de UCI”, laat de organisatie van de GP Cerami weten in een persbericht. “We moeten de start- en finishzone publieksvrij houden. We kunnen kortom wel een feestje organiseren, maar het is niet mogelijk om gasten uit te nodigen.”

“De GP Cerami is een populair wielerfestival en dat moet zo blijven”, klinkt het. De organisatie mikt nu op een terugkeer in 2022. De meest recente editie in 2019 werd gewonnen door de Franse sprinter Bryan Coquard. Wout van Aert is de laatste Belgische winnaar: de Kempenaar zegevierde in 2017.