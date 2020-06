Gran Piemonte schrapt Oropa-klim en kiest voor heuvels maandag 29 juni 2020 om 16:01

De organisatie van de Italiaanse eendagskoers Gran Piemonte heeft gekozen om het parcours van de 104e editie om te gooien. Waar vorig jaar nog gefinisht werd bovenop de steile slotklim naar Oropa, is Gran Piemonte dit najaar een heuvelkoers door de Langhe-streek.

Gran Piemonte is op de herziene kalender ingedeeld op woensdag 12 augustus, enkele dagen na Milaan-San Remo en vóór de Ronde van Lombardije. Organisator RCS heeft gekozen voor een 187 kilometer lange editie met start in Santo Stefano Belbo en finish in Barolo. De koers doorkruist de regio Piëmont en de provincies Asti en Cuneo.

De finale bestaat uit twee lokale rondes van 44 kilometer door de wijngaarden van Alba. In die ronde zijn beklimmingen van La Morra, Barolo en Monforte d’Alba opgenomen. Gran Piemonte is da echte kans voor de puncheurs, want de slotkilometers zijn heuvelop. Eerst constant aan 5 à 6% en vlak voor de finish volgt nog een stuk van 300 meter aan 8 à 9%. De laatste rechte lijn is 250 meter lang tot aan de finish.

Dat Gran Piemonte geen ‘vast’ parcours heeft, blijkt wel uit de recente geschiedenis. Voor de Oropa-editie werd in 2018 namelijk een nagenoeg vlakke editie verreden met sprinter Sonny Colbrelli als eindwinnaar. In 2017 was Piemonte het decor van het Italiaans kampioenschap en in 2016 en 2015 wonnen respectievelijk Giacomo Nizzolo en Jan Bakelants na een heuvelachtige finale.