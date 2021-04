Gran Fondo Rosa: Vier het Italiaanse wielrennen met de meest Italiaanse toertocht van Nederland

Ad

De Gran Fondo Rosa 2021 Toertocht van NL Tour Rides vindt dit jaar verspreid over meerdere dagen plaats. Met Hemelvaart (13 t/m 16 mei) en met Pinksteren (22 t/m 24 mei) zijn de wegen rond Oosterbeek het decor van een eerbetoon aan het Italiaanse wielrennen. Door de toertocht over 7 dagen te spreiden en de nodige aanpassingen kan de Gran Fondo Rosa ‘Covid-Safe’ plaatsvinden.

De routes van de Gran Fondo Rosa volgen grotendeels het traject van de etappes van de Ronde van Italië 2016, die in Gelderland werden verreden. Leuke, maar pittige klimmetjes als de Italiaanseweg, Holleweg, Berg en Dal, Menthenberg en de Posbank maken deel uit van de route.

Er zijn drie afstanden waaruit je kunt kiezen; Intense (80 km), Endurance (120 km) en de Epic (170 km). Bij krijg je de keuze voor een datum, afstand en een tijdvak (tussen 8.00 en 11.00 uur, 50 deelnemers per 15 minuten). Schrijf je snel in want het aantal startplekken is beperkt!

Schrijf snel in voor € 39,50 en ontvang ter plekke dit overvolle pakket t.w.v. meer dan € 100,-

Limited Edition Gran Fondo Rosa wielershirt

GF Rosa Finishers medaille

Italiaanse GF Rosa Cycling Socks

Sportvoedingspakket van Maxim met Sport Bar en Sport Gel voor de start

Grand’Italia Pastapakket

Toproutes over delen van het parcours van de Giro etappes in Gelderland in 2016.

Kop Italiaanse koffie voor de start

Verzorgingspakket voor onderweg

PLUS: Gratis deelname aan de Victory Ride Toertocht op 15 en 16 oktober in Apeldoorn