Gran Fondo Drenthe: Fiets dit weekend Parijs-Roubaix corona-proof in eigen land

Ad

Kilometers lang over kasseien stoempen gaat je niet in de koude kleren zitten. Een echte uitdaging! In de Gran Fondo Drenthe kun je op 10&11 april Nederlandse kasseien trotseren. Met bijna 20 kilometer kasseienstroken een unieke ervaring. Heb je even geen zin in de steentjes? Langs alle kasseistroken ligt een alternatief fietspad…. Er is dus ook een ‘vlakke’ Gran Fondo Drenthe voor de ‘niet-steenliefhebbers’. Bovendien is de Gran Fondo Drenthe geheel ‘corona-proof’ beschikbaar als Ride-in-a-Box.

Hoe werkt Ride-in-a-Box?

NL Tour Rides kan je dit jaar helaas geen centrale start/finish locatie aanbieden. Maar je kunt natuurlijk wel gewoon deze fantastischer rit rijden! Alle deelnemers krijgen de volle BOX uitgereikt bij ons Pick-Up-Point bij Van der Valk Assen.

Vanuit een DRIVE-THRU krijg je de BOX en een verse kop koffie. Vervolgens kun je je auto kwijt op de ruime parking van Van der Valk Assen. Of je zoekt elders langs het parcours een rustige parkeerplaats.

Haal je fiets uit de kofferbak en start de tocht. Volg de GPX en gebruik onderweg het Maxim Sportvoedingspakket. Bij terugkomst neem je een biertje uit de BOX (we voegen ook een alcoholarm toe als je nog moet rijden) en kijk je met voldoening terug op een mooie fietsdag.

De Grand Fondo Drenthe 2021 wordt corona-proof georganiseerd. Je ontvangt alle startbescheiden van deze Ride-in-a-Box in een grote… doos! Daarin zit alles wat je normaliter bij de Ride voor de start zou krijgen; echter met vele extra’s! Deelname kost € 27, maar de inhoud van de Gran Fondo Drenthe Box is meer dan € 75 waard!

Wacht niet te lang, want de inschrijving sluit op woensdag 7 april.

De Gran Fondo Drenthe Box bestaat uit

Deelname aan de GF Drenthe 2021 (keuze uit drie afstanden) Twee Lucky 13 Biertjes Gran Fondo Drenthe Finishers medaille GPX van de toproutes met 15 kasseistroken Maxim Sportvoedingspakket met een reep en gel Een exemplaar van het nieuwe Ride magazine (t.w.v. € 9,95) Pastapakket van Grand’Italia. Regiopakket van Komoot (t.w.v. € 8,99) Technische ondersteuning door Cyclon Het boek 32×16 over het Wielerleven van Servais Knaven