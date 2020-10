Grace Brown soleert naar zege in Brabantse Pijl woensdag 7 oktober 2020 om 14:19

De Brabantse Pijl voor vrouwen is gewonnen door Grace Brown. De Australische renster van Mitchelton-Scott, afgelopen zondag nog tweede in Luik-Bastenaken-Luik, wist een solo met succes af te ronden. Liane Lippert werd tweede, Floortje Mackaij kwam als derde over de streep.

De 28-jarige Brown wist in de finale de eerder weggereden Lauren Stephens bij te halen en achter te laten. De Australische moest vervolgens nog bijna vijftien kilometer solo afleggen richting Overijse. Lippert en Mackaij gingen namens Team Sunweb nog in de tegenaanval, maar bleken niet sterk genoeg om de eenzame Brown bij te halen.

Die laatste had aan de streep alle tijd om te zegevieren. Lippert moest genoegen nemen met de meest ondankbare ereplaats, haar ploeggenote Mackaij finishte als derde. Lotto Kopecky won de sprint van de achtervolgsters en beëindigde de Brabantse Pijl als vierde.