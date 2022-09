Grace Brown klopt Elise Chabbey in sprint à deux: “Ik koers graag aanvallend”

Grace Brown klopte Elise Chabbey in de derde rit van de Ceratizit Challenge. De Australische renster reed samen met Chabbey weg in de laatste tien kilometer.

“Deze etappe lag me. Aanvallend koersen, is wat ik graag doe en goed kan”, vertelde Brown in het flashinterview na afloop van de derde etappe. “Ik heb heel veel geprobeerd om weg te rijden, de laatste keer was uiteindelijk de goede.” Brown reageerde op een aanval van Chabbey, waarna het duo goed samenwerkte en naar de streep in Aguilo de Campoo reed.

In de sprint met twee was Brown de sterkste. Voor de renster van FDJ-SUEZ-Futuroscope was het de vierde overwinning van het seizoen. “Morgen is ook nog een mooie dag. Het zal de de hele dag op en neer gaan, waardoor het een lange en zware dag zal zijn.”