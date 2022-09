Grace Brown de beste in Ceratizit Challenge na attractieve rit, Van Vleuten blijft leidster

Grace Brown heeft de derde etappe van de Ceratizit Challenge gewonnen. De Australische renster van FDJ-SUEZ-Futuroscope klopte Elise Chabbey in een sprint à deux. Elisa Balsamo mocht als derde mee op het podium. Annemiek van Vleuten finishte in de groep der favorieten en blijft leidster in het algemeen klassement.

In de korte rit van vrijdag, 96,4 kilometer, stonden er twee beklimmingen op het programma. De Alto de Hijas (3,7 km aan 7,5%), een klim van derde categorie, en de Alto Hoces de Bárcena (18,7 km aan 3,2%), een klim van tweede categorie, waren de beklimmingen van dienst. Het was wachten op de Alto de Hijas, pas dan werd er aangevallen vanuit het peloton.

Verschillende aanvallen op Alto Hoces de Bárcena

Onder meer Aude Biannic (Movistar), Sandra Alonso, Laure Asencio (beiden Ceratizit-WNT), Caroline Andersson (Coop-Hitec Products) en Nederlandse Nina Buijsman (Human Powered Health) probeerden het, maar geraakten niet weg. Op de lange Alto Hoces de Bárcena zagen we aanvallen van Lucinda Brand, Katarzyna Niewiadoma en Mavi García, maar ook zij moesten zich gewonnen geven.

Demi Vollering zette zich vervolgens op kop van het peloton, in functie van sprintster Lotte Kopecky. Na een lange beurt van Vollering wou leidster Annemiek van Vleuten haar landgenote verrassen. Vollering had echter nog wat in de tank en kon mee in het spoor van Van Vleuten gaan.

Brown en Kraak profiteren van vreemde situatie na Alto Hoces de Bárcena

Na de top van de Alto Hoces de Bárcena was het nog een goede 30 kilometer tot aan de finish in Aguilar de Campoo. Er lag geen beklimming meer in die laatste tientallen kilometers, maar vlak gaan we de finale ook niet noemen. Wereldkampioene Elisa Balsamo, een van de snelste rensters van het peloton, kon op de klim nog net haar wagonnetje aanhaken, waardoor de Italiaanse een van de favorieten was voor de zege op dag drie.

In de kilometers na de Alto Hoces de Bárcena was er geen organisatie in het peloton. Grace Brown maakte daar gebruik van en demarreerde. De Australische sloeg meteen een mooi gat. Amber Kraak zag dat en ging niet veel later in de tegenaanval. De Nederlandse renster van Jumbo-Visma moest alle zeilen bijzetten om aan het wiel van hardrijdster Brown te komen.

SD Worx in de achtervolging

Op het moment dat Brown en Kraak een voorsprong van 30 seconden hadden zette SD Worx zich voor het eerst echt op kop. Met drie rensters in steun van Kopecky probeerden ze het duo weer in te rekenen. Op negentien kilometer van de streep werden Brown en Kraak weer bijgehaald door het snelle tempo van Vollering. Een aantal snelle rensters, zoals Kopecky en Balsamo moesten de rol lossen weer lossen, wat het signaal was voor Van Vleuten om gas te geven.

De rodetruidraagster zette zich dominant op kop en probeerde de achtervolgende groep op afstand te houden. Niet veel later kregen we nieuwe aanvallen. Brown en Elise Chabbey kozen het goede moment en reden samen weg. Daarachter was de samenwerking ver te zoeken, de groep met Kopecky en Balsamo kon daarvan profiteren en kwam weer aansluiten. SD Worx begon vervolgens opnieuw aan de achtervolging.

Sprint à deux

Brown en Chabbey hadden echter een mooie voorsprong, ze reden met vijf kilometer te gaan 30 seconden voor het uitgedunde peloton uit. Het duo bleef goed samenwerken en konden zo sprinten om de zege. Het was Brown die de sprint als eerste begon. Chabbey kwam nog opzetten, maar kwam te laat. Balsamo won de sprint voor de derde plaats, voor Kopecky. Van Vleuten finishte als tiende en blijft leidster in het algemeen klassement.