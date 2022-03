GP Monseré-winnaar Arnaud De Lie: “Tweede kans als kopman, tweede keer dat ik win”

Arnaud De Lie kan zijn geluk niet op na zijn overwinning in de GP Monseré. De eerstejaars prof van Lotto Soudal was de beste sprinter van een uitgedund peloton in Roeselare, voor Dries De Bondt en Hugo Hofstetter. “Ik ben super blij, dit is ongelooflijk”, vertelt hij na afloop.

Nog maar 19 jaar, maar heel Lotto Soudal reed al in dienst van De Lie. “Ik had een super ploeg aan het einde van de koers. Jasper De Buyst was de laatste man en door hem kon ik op 150 meter van de finish beginnen met sprinten. Dit was echt heel tof”, lacht hij.

Voor De Lie is het zijn tweede overwinning van het seizoen, nadat hij eerder al een manche won in de Mallorca Challenge. “Toen ik tekende bij Lotto Soudal, zeiden ze dat ik mijn kansen zou krijgen. Dit was mijn tweede kans om voor de zege te rijden, en het is de tweede keer dat ik win”, aldus De Lie. “We gaan zien of ik nog meer kansen krijg. Elke koers is een nieuwe kans en dan gaan we zien. Er is geen druk. Ik doe gewoon mijn best, en als ik win, dan geeft dat een super goed gevoel.”