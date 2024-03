dinsdag 12 maart 2024 om 18:05

GP de Denain heeft twee dagen voor de start te maken met wateroverlast

Komende donderdag dokkeren de renners in de Grand Prix de Denain weer over de nodige Noord-Franse kasseistroken. Toch? Twee dagen voor de start liggen sommige kasseistroken nog deels onder water.

Een van de deelnemende ploegen aan de GP de Denain – Soudal Quick-Step – heeft een foto gedeeld op sociale media, waarop te zien is dat een specifieke kasseistrook nog grotendeels onder water ligt. Het is de vraag of deze strook over twee dagen wel berijdbaar is.

Er is echter wel goed nieuws voor de organisatie van de Franse eendagskoers. Volgens de laatste weersvoorspellingen blijft het de komende twee dagen droog in Denain en omstreken. Het parcours krijgt met andere woorden nog wel de tijd om op te drogen.

GP Denain course two days before the race 😮 pic.twitter.com/16e9kw3lg3 — Soudal Quick-Step Pro Cycling Team (@soudalquickstep) March 12, 2024

Ruim twintig kilometer aan kasseien

De Grand Prix de Denain voert het peloton ook dit jaar weer over vier lastige lussen rond de omgeving van Denain, een klein industrieplaatsje in het beter bekende arrondissement Valenciennes. In de laatste honderd kilometer moet het peloton dokkeren over goed 22 kilometer aan kasseien. Na iets minder dan 120 kilometer is de 2,3 kilometer lange Carnières – Avesnes-les-Aubert de strook die het bal opent.

In de finale is het vooral uitkijken naar de strook Quérénaing-Maing. De organisatie heeft deze 2.500 meter aan kasseien bezaaide weg tussen Maing en Quérénaing de hoogste moeilijkheidsgraad gegeven. Een laatste moment om het verschil te maken is op de Aversnes-le-Sec-Hordain-strook (1800 meter) op iets meer dan twaalf kilometer van de finish.