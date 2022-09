Goud voor Zwitserland op Mixed Relay: “Een klein land, maar een grote wielernatie”

Zwitserland is de nieuwe wereldkampioen op het onderdeel Mixed Relay. Na afloop was er uiteraard enorm veel blijdschap in het Zwitserse kamp. “We zijn een klein land, maar een grote wielernatie. En al helemaal op tijdritgebied: we rocken deze discipline”, reageerde Stefan Küng in het flashinterview na afloop.

Pre-order de nieuwe RIDE en betaal tijdelijk geen verzendkosten

Gravel, kasseien, modder, zand, met tassen, zonder tassen: dat zijn de thema's van de nieuwe RIDE die eind september verschijnt. Pre-order nu ons najaarsnummer en betaal tijdelijk geen verzendkosten. Gravel, kasseien, modder, zand, met tassen, zonder tassen: dat zijn de thema's van de nieuwe RIDE die eind september verschijnt. Pre-order nu ons najaarsnummer en betaal tijdelijk geen verzendkosten. Bestel hem hier

Küng was enkele dagen geleden nog behoorlijk ontgoocheld met zijn zilveren medaille in de individuele tijdrit, maar vandaag was het wél raak. “Het is echt geweldig, het voelt heel erg goed. We hebben een goede teamspirit en we wisten dat we goed konden presteren. Maar dat we het zo goed zouden doen, hadden we niet verwacht. Het was echt tof om met deze twee heren (doelt op Stefan Bissegger en Mauro Schmid, red.) te rijden en om vervolgens de dames aan te moedigen.”

‘Speciale’ strategie

Zijn Mixed Relay-collega Bissegger vult aan. “Onze strategie was om zo snel mogelijk te vertrekken en dit hoge tempo vervolgens aan te houden. Gelukkig konden we rekenen op de motor Küng, we konden lekker achter hem schuilen. Hij was vandaag heel erg sterk. De vrouwen hadden ook een speciale strategie en dat werkte perfect. We reden allemaal een goede tijdrit. Dit is heel erg belangrijk voor ons land.”

Marlen Reusser verklaarde de ‘speciale’ tactiek van de Zwitserse vrouwen. “We hadden het plan opgevat om hard van start te gaan, maar wel zodanig dat iedereen het zou overleven. We moesten aardig zijn tegen elkaar, zodat we onze inspanning konden doortrekken tot de finish. Dat is goed gelukt.”