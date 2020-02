Goud voor ijzersterke Kirsten Wild op de scratch woensdag 26 februari 2020 om 20:16

Kirsten Wild is de eerste wereldkampioene van het WK baanwielrennen in Berlijn. Op de scratch, waarin geen enkele aanval te noteren viel, was ze ijzersterk in de slotsprint. Voor de Nederlandse is het haar derde wereldtitel op dit onderdeel na 2015 en 2018.

Elinor Barker zou haar titel niet verdedigen in Berlijn, maar Groot-Brittannië had met Laura Kenny een andere belangrijke troef in handen. Zij was met Kirsten Wild misschien wel de topfavoriete voor de scratch. Wild won dit seizoen al de scratch tijdens de Europese Spelen en de World Cup van Minsk.

De concurrentie zou ongetwijfeld anticiperen om te voorkomen dat ze met beide rensters naar de streep reden, zo was toch de verwachting vooraf. Vreemd genoeg was er geen enkele aanval te bespeuren in de wedstrijd, waardoor deze scratch race nu al werd bestempeld als een van de saaiste WK-wedstrijden aller tijden.

Niemand leek er een harde wedstrijd van te willen maken. Intussen hielden Kenny en Wild elkaar goed in de gaten. Op vijf ronden voor het einde schoof alles in elkaar, terwijl Wild naar voren kwam. Kenny pakte buitenom de kop van de wedstrijd, maar in de laatste twee ronden rukte haar Nederlandse concurrente op naar de leiding.

Ze legde de tegenstand een verschroeiend tempo op, wat haar uiteindelijk de overwinning én de regenboogtrui zou bezorgen. Achter haar drukten Jennifer Valente en Maria Martins hun voorwiel eerder over de finish dan Kenny, die in het stof beet en vierde werd.

Scratch – vrouwen

Kirsten Wild

Jennifer Valente

Maria Martins