Goud voor Amerikaanse vrouwen op ploegenachtervolging donderdag 27 februari 2020 om 21:15

De Amerikaanse vrouwen zijn de nieuwe wereldkampioenen op de ploegenachtervolging. Tijdens het WK baanwielrennen in Berlijn versloeg het team, met daarin ook wereldkampioene tijdrijden Chloé Dygert, in de finale Groot-Brittannië.

Op de ploegenachtervolging voor vrouwen doorbrak Australië in 2019 de driejarige hegemonie van de Verenigde Staten. Daar wilde men echter de WK-titel graag terug en met de enorme motor van Chloé Dygert moest de strijd om goud normaal gesproken haalbaar zijn. Naast Australië en de Verenigde Staten was er ook nog Groot-Brittannië dat met 4:10,236 het wereldrecord in handen had.

De Amerikaanse vrouwen drukten in de kwalificatie meteen hun stempel door de snelste tijd op de klokken te zetten. Jennifer Valente, Dygert, Emma White en Lily Williams zetten 4:11,229 op de tabellen en waren daarmee zes tienden sneller dan Groot-Brittannië. Zij zagen titelverdediger Australië pas vijfde worden. In de eerste ronde was de Verenigde Staten iets langzamer dan in de kwalificatie, maar de tijd van 4:11,634 volstond voor de gouden finale.

Daarin was Groot-Brittannië de opponent. De Verenigde Staten waren in de eerste kilometer twee seconden sneller en hielden hun voorsprong in de drie volgende kilometers in stand. In een tijd van 4:11,235 werd de wereldtitel gepakt. Voor de Britse vrouwen, die 4:13,129 op de klokken zetten, restte het zilver. In de finale om het brons versloeg gastland Duitsland met royaal verschil Canada.

Ploegenachtervolging – vrouwen

Verenigde Staten in 4:11,235

Groot-Brittannië in 4:13,129

Duitsland in 4:12,964

4. Canada in 4:20,404