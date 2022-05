Gotzon Martín loopt meerdere breuken op bij trainingsongeval

Gotzon Martín is woensdag na een ongeval op training met meerdere breuken afgevoerd naar het ziekenhuis. De 26-jarige Bask, bezig aan zijn vijfde seizoen voor Euskaltel-Euskadi, heeft ook last van een bloeding in de long. Zijn toestand is wel stabiel, zo meldt zijn werkgever via social media.

Martín ligt met meerdere verwondingen in het ziekenhuis. De renner kampt onder meer met een gebroken wervel, ribbreuk en een breuk in zijn linkerschouder. Ook heeft hij last van een bloeding in de long. “Zijn toestand is wel stabiel. We wensen Gotzon ontzettend veel sterkte met het herstel. Je komt hier sterker uit”, laat zijn werkgever weten via Twitter.

De Baskische renner kwam dit seizoen al tot 31 koersdagen. Goed twee weken geleden eindigde hij nog als achtste in het eindklassement van de Vuelta Asturias. Ook reed hij naar top 20-noteringen in twee manches van de Challenge Mallorca.

Martín mocht vorig jaar, in de Vuelta a España, voor het eerst zijn opwachting maken in een grote ronde. De klimmer wist na drie weken koers de finish te bereiken in Santiago de Compostela en eindigde in het algemeen klassement niet onverdienstelijk als 37ste. Martín wist na de Vuelta de goede lijn door te trekken en werd onder meer vijfde in de Memorial Marco Pantani en zesde in de CRO Race.