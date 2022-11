Gosse van der Meer wint UCI-cross in Roemenië

Geen UCI-veldrit in Nederland of België deze zaterdag, maar elders in Europa werd wel gecrost. Zoals in Roemenië, waar Gosse van der Meer de Lunca Timisului (C1) op zijn naam schreef. Bij de vrouwen ging de overwinning naar Audrey De Keersmaeker.

Van der Meer was in Timisoara, een stad in het westen van Roemenië, veruit de sterkste. Jozsef-Attila Malnasi, de Roemeense nummer twee, moest een minuut en 35 seconden toegeven op de 27-jarige Fries. De Belg Ruben Lembrechts volgde elf seconden later als derde. Bij de vrouwen stak ook één renster er bovenuit: De Keersmaeker. Zij won met een minuut voorsprong op de Hongaarse Regina Schmidel. Floor Van Elsacker, landgenote van De Keersmaeker, kwam ruim twee minuten na de winnares over de streep.

Ondertussen werd ook nog gecrost in Tsjechië, als onderdeel van de Toi Toi Cup. In de veldrit van Veseli nad Luznici (C2) versloeg thuisrijder Adam Toupalik zijn landgenoot Jakub Riman en de Pool Marek Konwa. Bij de vrouwen was Kristyna Zemanová aan het feest. Pavla Havlikova en Katerina Hladiková mochten mee het podium op.