Goossens na eerste profzege: “Een bijzonder gevoel”

Kobe Goossens boekte vanmiddag zijn eerste profzege. In het flashinterview na afloop geeft de Belg van Intermarché-Circus-Wanty aan het verschil in de afdalingen gemaakt te hebben: “Ik moest aan mijn ploegleider vragen of ik Uijtdebroeks mocht lossen.”

De ploegleiders van dienst twijfelden echter, geeft Goossens aan. “Maar in de afdalingen bleef ik vol gas gaan en uiteindelijk slaagde ik erin om Uijtdebroeks te lossen. Toen had ik geen andere keuze meer dan vol doorrijden.”

“Ik wist dat anderhalve minuut genoeg zou zijn om de slotklim te overleven. Dat was in de finale ook precies mijn voorsprong, dus toen ik hoorde dat UAE en Quick-Step aan het achtervolgen waren dacht ik dat het heel close zou worden”, gaat hij verder. Uiteindelijk werd het dat niet, mede door een gebrek aan organisatie. “Toen ik dat hoorde, geloof ik er weer helemaal in.”

“Hier mijn eerste profzege boeken geeft me een bijzonder gevoel”, eindigt hij. “De ploeg is heel sterk, dat merkte ik al op het trainingskamp. En de sfeer in het team is echt ongelooflijk. Dat zorgt ervoor dat we het beste in elkaar naar boven halen.”