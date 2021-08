Gonzalo Serrano nieuwe leider in Burgos: “Beloning voor onze inspanningen”

Gonzalo Serrano is de nieuwe leider in de Vuelta a Burgos. Omdat de puncher van Movistar drie plaatsen voor Edward Planckaert over de streep kwam in de tweede etappe, nam hij de paarse trui over van de Belg van Alpecin-Fenix.

Serrano was in de openingsetappe nog tweede achter Planckaert, die daardoor het paars mocht aantrekken. Omdat in de vijfdaagse ronde niet met bonificatieseconden wordt gewerkt, stond de Spanjaard wel in dezelfde tijd als de Belg. Serrano werd vervolgens tiende in de tweede etappe en Planckaert dertiende. Door de uitslagen van de eerste ritten bij elkaar op te tellen, ging Serrano naar de leiding van het klassement.

“Het is altijd mooi om de leider te zijn in een etappekoers als de Vuelta a Burgos, waar elk jaar een sterk deelnemersveld aan de start verschijnt. Gisteren waren we heel dicht bij de overwinning en vandaag werden onze inspanningen beloond met deze trui, om het een beetje goed te maken. Het wordt morgen een heel zware etappe op de Picón Blanco, we zullen zien waar we kunnen komen. Met onze sterke ploeg gaan we proberen dicht bij de topklimmers te blijven”, aldus Serrano.