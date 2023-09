woensdag 13 september 2023 om 18:24

Gonzalo Serrano klopt Dylan Teuns in GP de Wallonie, vierde plaats Mathieu van der Poel

De GP de Wallonie 2023 is woensdag gewonnen door Gonzalo Serrano. De puncheur van Movistar wist op de slotklim van de Citadel van Namen de sprong te maken naar Dylan Teuns en hem vervolgens de verslaan in de sprint. Wereldkampioen Mathieu van der Poel kon niet mee met de versnelling van Teuns en Serrano en werd uiteindelijk vierde, achter Jasper De Buyst.

Met wereldkampioen en titelverdediger Mathieu van der Poel aan de start werd uitgekeken naar een nieuwe heuvelachtige editie van de GP de Wallonie. De finale van de koers begon op ruim 40 kilometer van de meet met de Ermeton. Daarna volgden nog de Côte du Tienne-aux-Pierres (3,4 km aan 4,7%) en natuurlijk de slotklim op de Citadel van Namen (2,2 km aan 5%).

Een kopgroep met onder meer Mathias Norsgaard van Movistar reed al vroeg in de koers weg, maar werd door een versnelling in het peloton net zo snel weer ingerekend. Daarna namen zes renners de rol van vluchters op zich, waarvan Johan Jacobs de meest bekende naam was. Hij trok samen met onder meer Kenny Molly en Julien Simon in de aanval.

Vroege aanval Van der Poel

Ook die poging strandde, waarna Van der Poel op ruim 100 kilometer van de finish al eens zijn duivels ontbond. Lang hield zijn aanval geen stand, waarna zijn ploegmaat Dries De Bondt het probeerde met (opnieuw) Molly en Pier-André Coté. De drie reden bijna drie minuten weg, maar het bleek een mission impossible.

De Bondt werd als laatste vroege vluchter gegrepen op 15 kilometer van de meet, op een moment dat Nick Schultz de sprong maakte. Hij probeerde een sprint op de Citadel te voorkomen, net als onder meer Jakob Fuglsang, Brent Van Moer en Søren Kragh Andersen. In het peloton moest Van der Poel even een pas op de plaats maken omdat hij achter een val zat, maar ruim voor de slotklim keerde hij terug op de voorposten.

Israel-Premier Tech zet aanval Teuns op

In aanloop naar de Citadel van Namen was het erg nerveus, waar de favorieten in goede positie werden afgezet. Van der Poel schoof steeds meer op op de keitjes van de slotklim. Hij schoof mee met een versnelling van Stephen Williams en Jasper De Buyst op een kilometer van de meet. Nadat Williams wegstuurde, profiteerde Dylan Teuns van een stil moment.

De Belgische heuvelspecialist pakte meteen een gat, dat alleen nog maar gedicht kon worden door Gonzalo Serrano. Dat gebeurde bij het opdraaien van de laatste rechte lijn van 250 meter. Serrano gebruikte zijn rappe benen om Teuns te verslaan. Daarachter was het Jasper De Buyst die derde werd, vlak voor Van der Poel. Voor de Nederlander is het zijn beste uitslag sinds hij zijn wereldtitel behaalde in Glasgow.

Verderop in de top-10 vinden we Biniam Girmay terug op de zevende plaats. Rick Pluimers was op de tiende plaats de tweede Nederlander in de uitslag van de GP de Wallonie.