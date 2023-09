woensdag 20 september 2023 om 20:04

Goede vorm geeft Corbin Strong meer aanzien in peloton: “Andere renners komen nu naar mij toe”

De Nieuw-Zeelander Corbin Strong heeft zijn goede prestatie in Québec een vervolg kunnen in de eerste rit van de Ronde van Luxemburg. De 23-jarige krachtpastser was in een punchy sprint de concurrentie te snel af. Voor Strong voelde dit als een langverwachte beloning: “Het is erg fijn om die overwinning hier wél te grijpen”, zegt hij lachend na zijn overwinning.

Israel-Premier Tech besloot in de eerste etappe van de Ronde van Luxemburg de kaart Corbin Strong te trekken. Na zijn winst is de Nieuw-Zeelander zijn team dan ook dankbaar. “Ik kon ze vandaag gelukkig terugbetalen. Het gehele jaar ben ik al goed bezig, maar het lukte mij nog niet eerder om het echt af te maken. Dus het is erg fijn om die overwinning hier wel te grijpen.”

De jonge sprinter begint langzaamaan een bekende naam te worden in het peloton. Dit merkt hij zelf tot zijn verrassing ook. “Ik had vorig weekend in Quebec een goede race en dat merkte ik vandaag. Een aantal mannen uit het peloton kwamen naar mij toe en zeiden dat ik goed had gereden vorig weekend. Dat had ik nog nooit gehad. Dus het is fijn om dat momentum voort te zetten.”

Strong haalt zich voor het restant van de ronde geen gekke dingen in het hoofd. Winst in het algemeen klassement lijkt hem dan ook onhaalbaar. “We zijn hier echt gekomen om koersen te winnen. Ik denk dat iedere andere renner van mijn team meer geschikt is om het algemeen klassement te winnen, maar we zijn met name een sterk ‘punchy’ team. Het is in ieder geval erg fijn om de week zo te starten.”