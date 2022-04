Situatie Milan Vader verbeterd, mag volgende week naar Nederland

Milan Vader mag volgende week terug naar Nederland. De wielrenner van Jumbo-Visma ligt al twee weken, sinds zijn zware valpartij in de Ronde van het Baskenland, in een ziekenhuis in Bilbao. Het team laat weten dat het herstel van Vader ‘gestaag vordert’.

De toestand van Vader was kort na zijn valpartij kritiek. Eenmaal in het ziekenhuis begonnen de artsen gelijk met opereren. In zijn halsslagaders werden stents geplaatst omdat die vernauwd waren. Vader had verder bij zijn val gebroken ruggenwervels, een gebroken sleutelbeen en een gebroken schouderblad opgelopen.

De afgelopen weken is de 26-jarige Vader in het ziekenhuis van Bilbao behandeld door de artsen. Die achten zijn situatie nu goed genoeg om hem naar Nederland te laten vliegen. Dat zal volgende week gebeuren, meldt Jumbo-Visma. In eigen land zal het revalidatieproces voortgezet worden.

It has been two weeks since Milan Vader crashed hard in the Itzulia Basque Country. His recovery is progressing steadily, thanks to the good care of the medical staff.

Next week, Milan will normally come to the Netherlands for the next step in his process. pic.twitter.com/JlWVFnFsja

