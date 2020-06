Goed nieuws voor Nederlandse wielerkoersen: evenementen vanaf 1 juli weer toegestaan woensdag 24 juni 2020 om 19:28

Vanaf 1 juli is het weer toegestaan om evenementen te organiseren. Dat maakte premier Rutte vanavond bekend tijdens een persconferentie. Er geldt vanaf dan geen bovengrens meer voor het aantal personen dat binnen of buiten bij elkaar komt. Wel blijft voor publiek de regel dat er anderhalve meter afstand gehouden moet worden van kracht. Voor sporters komt er een uitzondering.

Of een evenement daadwerkelijk mag plaatsvinden, is aan de gemeenten. Zij regelen de uitvoering en vergunningsverlening. In de praktijk zullen grote evenementen pas in de tweede helft van augustus kunnen plaatsvinden, verwacht Rutte.

Het bericht is goed nieuws voor de Nederlandse wielerwereld, al staan er voorlopig nog geen UCI-koersen gepland. Begin september staat de Boels Ladies Tour op het programma. Eind september doet de BinckBank Tour Nederland aan, terwijl de Amstel Gold Race gepland staat voor 10 oktober. Vanmiddag werd al bekend dat in België de regels vanaf 1 juli versoepeld worden.

De KNWU laat via social media weten later met een reactie te komen: