Goed nieuws voor Lidl-Trek: Elisa Longo Borghini zit weer op de fiets

De kans is groot dat we Elisa Longo Borghini dit seizoen nog in actie zullen zien. De Italiaans kampioene van Lidl-Trek besloot vanwege een infectie aan haar dij een pauze in te lassen, maar zit inmiddels weer op de fiets.

Longo Borghini kreeg na haar opgave in de Tour de France Femmes te maken met een infectie aan haar dij, waardoor ze een antibioticakuur moest opstarten. Een deelname aan het WK wielrennen in Glasgow zat er daardoor niet in. De 31-jarige renster had last van een diepe huidinfectie in het bovenste deel van haar linker dijbeen, waardoor ze last kreeg van pijn en koorts. Lidl-Trek trapte vervolgens op de rem: de Amerikaanse ploeg wilde geen enkel risico nemen met haar gezondheid.

Het was voor Longo Borghini niet de eerste tegenslag die ze dit seizoen te verwerken kreeg. “Mentaal is het een zware klap, die helaas komt in een toch al moeilijk seizoen. Het feit dat ik de Tour moest verlaten, was een enorme teleurstelling. (…) Stoppen op dit punt van het seizoen was het laatste wat ik wilde, maar de prioriteit moet mijn gezondheid zijn. Ik richt me op genezing en herstel”, liet ze begin deze maand weten.

We zijn nu drie weken verder en de wereld ziet er helemaal anders uit voor Longo Borghini, die inmiddels weer aan het trainen is. Het is wel nog onduidelijk wanneer ze weer een rugnummer kan opspelden. Lidl-Trek zal de situatie nauwlettend in de gaten houden en een resterend wedstrijdprogramma samenstellen.