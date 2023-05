Goed nieuws voor Jumbo-Visma: Jan Tratnik zet nieuwe stap in zijn herstel

Het gaat de goede kant op met Jan Tratnik. De Sloveen van Jumbo-Visma heeft weer een volgende stap gezet in zijn revalidatie. Tratnik was de voorbije weken wegens een operatie aan zijn knie niet in staat om te fietsen, maar heeft inmiddels een eerste (indoor) trainingsritje afgewerkt.

Tratnik moest eerder deze maand nog onder het mes. De 33-jarige renner kwam daags voor de Giro d’Italia ten val op training en moest zo op het laatste moment passen voor de Italiaanse ronde. Hij kon een afslaande auto niet ontwijken, blesseerde bij dat ongeluk zijn knie en zo eindigde zijn laatste trainingsritje voor de Giro in het ziekenhuis.

Tratnik werd begin mei geopereerd aan zijn knie en kon daarna beginnen met revalideren. Het herstel van de allrounder lijkt de goede kant op te gaan, aangezien hij alweer op de fiets heeft gezeten. Het gaat ‘slechts’ om een indoortraining op de rollen, maar voor Tratnik is het een belangrijke stap op weg naar een volledig herstel.

Jan Tratnik is back on his bike following his crash and surgery! pic.twitter.com/R0XVYVj0HM — Katie (@medicinexthings) May 24, 2023

Tratnik is bezig aan zijn eerste seizoen in dienst van Jumbo-Visma. De Sloveen kwam daarvoor uit voor onder meer Bahrain Victorious en CCC Sprandi Polkowice. De hardrijder boekte in zijn carrière al meerdere mooie overwinningen. Zo won hij in 2018 de Volta Limburg Classic, was hij een jaar later de beste in de proloog van de Ronde van Romandië en in 2020 boekte hij een ritzege in de Giro d’Italia.