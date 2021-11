Goed begin voor Harrie Lavreysen in UCI Track Champions League

Harrie Lavreysen is uitstekend begonnen aan de UCI Track Champions League, het gloednieuwe baantoernooi van de UCI. De Nederlander is na de eerste manche op het Spaanse eiland Mallorca namelijk de eerste leider in het sprintklassement.

De UCI Track Champions League is een nieuwe baancompetitie waarin de UCI de beste sprinters en duurspecialisten wil samenbrengen in een reeks van vijf wedstrijden in vier landen. In een nieuw, kort en overzichtelijk format werden er twee klassementen bijgehouden. Het sprintklassement bestond uit de onderdelen sprint (met drie in plaats van twee renners tijdens de voorronde) en de keirin, het duurklassement draaide om de scratch (over 5 kilometer) en de afvalkoers.

Op de eerste van van vijf Champions League-avonden op het Spaanse eiland Mallorca was het vanuit Nederlands oogpunt uitkijken naar Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland, Shanne Braspennincx en Laurine van Riessen (op de sprintnummers) en Kirsten Wild en Roy Eefting tijdens de duuronderdelen. Lavreysen wist zijn favorietenstatus waar te maken op de sprintonderdelen, met winst in de sprintfinale en een tweede plaats in de keirin.

Geen glansrol

De krachtpatser uit Luyksgestel mag zich de eerste leider in het sprintklassement noemen. Zijn sportieve rivaal en trainingsmaatje Hoogland kreeg in de (individuele) sprint een bittere pil te verwerken, aangezien de vice- wereld en olympisch kampioen al werd uitgeschakeld in de halve finale. In de keirinfinale leek hij vervolgens revanche te nemen, maar werd hij in extremis nog gepasseerd door Stefan Bötticher en Lavreysen.

De overige Nederlanders wisten zaterdag geen glansrol te vertolken tijdens de eerste manche van de UCI Track Champions League. Braspennincx (olympisch kampioene keirin) en Van Riessen besloten de eerste avond als zesde en zestiende in het sprintklassement voor vrouwen. Eefting staat vijfde in het voorlopige duurklassement, na een vierde plek op de scratch en een zevende plaats in de afvalkoers. De afscheidnemende Kirsten Wild bezet de vierde plaats in het duurklassement voor vrouwen.

Stand na de eerste manche op Mallorca

Leider sprintklassement (m) – Harrie Lavreysen

Leider sprintklassement (v) – Emma Hinze

Leider duurklassement (m) – Corbin Strong

Leider duurklassement (v) – Katie Archibald Programma UCI Track Champions League 2021 Ronde 1: Mallorca (6 november)

Ronde 2: Panevézys (27 november)

Ronde 3: Londen (3 december)

Ronde 4: Londen (4 december)

Ronde 5: Tel Aviv (11 december)