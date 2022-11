Gleb Syritsa krijgt na succesvolle stage contract bij Astana Qazaqstan

Gleb Syritsa wordt prof bij Astana Qazaqstan. De 22-jarige Rus, die afgelopen najaar al stageliep bij de Kazachse formatie, heeft een contract getekend tot eind 2024.

De laatste maanden van het seizoen 2022 toonde Syritsa zich al nadrukkelijk in de kleuren van Astana Qazaqstan. Nadat hij al korte ereplaatsen behaalde in de Arctic Race of Norway en de Ronde van Slowakije, wist de sterke sprinter in de Tour de Langkawi de openingsrit te winnen. “Ik heb alles gedaan wat ik kon om mezelf zo goed mogelijk te laten zien in de koersen die ik reed voor Astana en ben heel blij dat ik nu mijn eerste profcontract kan tekenen bij dit team”, zegt Syritsa in een reactie op de ploegsite.

“Debuteren op WorldTour-niveau bij een beroemd team als Astana is een ongelofelijke kans en ik ben klaar om alles eruit te halen. Ik ben het management van het team heel dankbaar voor hun vertrouwen en deze kans. Er is veel werk te doen, er komen veel trainingen en wedstrijden om de ervaring op te doen die ik nog mis. Maar ik ben hier, en klaar voor alle uitdagingen die me beter maken en me in staat stellen om te wedijveren met de beste renners van de wereld.”

Ploegmanager Alexander Vinokourov vindt dat Syritsa zijn kans als stagiair met beide handen heeft aangegrepen. “Een overwinning en vier podiumplaatsen in verschillende koersen is een knap resultaat”, aldus de Kazach. “Zijn sprintkwaliteiten spreken voor zichzelf, maar er is nog steeds veel werk te verrichten, zowel om zijn sprint te verbeteren en om te ontdekken wat voor andere kwaliteiten hij nog heeft. Niettemin heeft Gleb Syritsa indruk gemaakt met zijn resultaten én zijn houding tijdens zijn stage. Ik ben dus blij dat hij vanaf volgend jaar volledig onderdeel is van het team.”