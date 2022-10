Gleb Syritsa boekt eerste profzege: “Ik ben uiteraard heel erg blij”

De eerste profzege van Gleb Syritsa is een feit. De 22-jarige coureur, die momenteel als stagiair voor Astana Qazaqstan rijdt, was dinsdag de snelste in de openingsetappe van de Tour de Langkawi. “Ik ben uiteraard heel erg blij met mijn zege”, vertelde Syritsa na afloop.

De Tour de Langkawi begon vandaag met een 157 kilometer lange rit van Kuala Pilah naar Kuala Lumpur. In de finale van de wedstrijd lagen twee beklimmingen. De top van de laatste helling lag op veertien kilometer van de streep. We begonnen aan de laatste tien vlakke kilometers met een groep van zo’n veertig man. In de slotfase wist niemand meer weg te rijden, waardoor we een sprint kregen.

Teamprestatie

In de sprint stond er geen maat op Syritsa, die de Noor Erland Blikra en de Duitser Max Kanter wist af te troeven. “Ik ben blij dat ik het werk van mijn teamgenoten vandaag heb kunnen afronden”, liet de ritwinnaar na de finish weten op de website van zijn werkgever. “De etappe verliep goed voor ons, ik kon de hele dag rekenen op steun van de ploeg. Andrey Zeits en Igor Chzan werkten erg hard om de vroege ontsnapping weer in te rekenen.”

“De andere jongens wisten me in een perfecte positie af te zetten voor de sprint. In de finale werden we nog geteisterd door een flinke regenbui. Het was niet gemakkelijk om de situatie onder controle te krijgen. Ik voelde me gelukkig best goed in de regen en verder verliep alles zoals gepland. Ik wil de volledige ploeg nog maar eens bedanken.”