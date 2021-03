Giuseppe Martinelli: “Ik wil graag dat Vincenzo Nibali carrière bij Astana afsluit”

Giuseppe Martinelli is altijd van Vincenzo Nibali blijven houden. De algemeen directeur van Astana-Premier Tech doet in La Gazzetta dello Sport een oproep aan de Italiaan om zijn carrière bij de Kazachse ploeg af te sluiten.

Nibali boekte zijn grootste successen bij Astana. Zo won hij in 2013 en 2016 de Giro d’Italia en in 2014 de Tour de France. Aankomend jaar is hij einde contract bij Trek-Segafredo. “Als ik nog de kans krijg om hem te contracteren, dan zal ik dat niet nalaten”, aldus Martinelli.

“Ik zou daarom ook graag willen dat hij zijn carrière bij mij beëindigt. Ik houd nog steeds van hem. In de vier jaar dat hij bij Astana reed, hebben we nog nooit een meningsverschil gehad. Hij kwam toen hij al een kampioen was, mar nog steeds hadden we raakvlakken.”

De Siciliaan heeft aangegeven na 2021 nog een jaar door te willen. “Hij komt dan niet om de Giro d’Italia te winnen”, aldus de Italiaan. “Maar om zijn carrière met veel plezier af te sluiten.”