Giulio Ciccone tweede op Campo Felice: “Bernal was van een ander niveau”

Giulio Ciccone ontpopt zich tot de revelatie van deze Giro d’Italia. De Italiaanse klimmer van Trek-Segafredo toonde zich al meermaals in het offensief en werd vandaag, in de bergrit naar Campo Felice, tweede achter ritwinnaar Egan Bernal. “Ik probeerde hem nog te volgen in de sprint, maar hij was heel sterk”, aldus Ciccone, die nu vierde is in het klassement.

“Het was een zware etappe, met de eerste 70 kilometer vol gas”, blikt hij terug. “Ik ben blij met mijn vorm en mijn uitslag, want ik zat erbij en deed goed mee tussen de andere klassementsrenners. Het was dus een goede dag voor ons, omdat we ook Bauke Mollema in de vlucht mee hadden.”

In de finale leken de vroege vluchters te strijden om de ritzege, maar de favorieten kwamen hard opzetten. Bernal had een snedige demarrage in petto. “Ik zat in zijn wiel en probeerde hem te volgen, maar hij was heel sterk. Toen ik zag dat hij naar de 53 schakelde, probeerde ik zijn tempo bij te benen, maar hij was van een ander niveau”, concludeert Ciccone, die op zeven seconden van Bernal over de finish kwam. “Bernal is de beste renner die er nu rondrijdt. Het zal lastig worden om het tegen hem op te nemen de komende dagen.”

Ondertussen heeft Ciccone zich naar de vierde plek in het klassement gefietst, op 36 seconden van roze trui Bernal. “Er staan nog veel renners binnen de minuut, maar de Giro duurt nog lang”, weet de 26-jarige klimmer. “Ik denk dat vandaag een belangrijke rit was om geen tijd te verliezen, en om je vorm te tonen.”